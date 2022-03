Football/BGL Ligue – Mokulu, la nouvelle arme d'Hesperange

L'international congolais (1 sélection) a disputé plus de 100 matches de D1 belge avant de jouer cinq années entre la D2 et la D3 italienne. Fern KONNEN

Il n'est pas étranger au renouveau du Swift depuis la reprise. Auteur de deux buts et d'une passe décisive en quatre matches de BGL Ligue, l'expérimenté Benjamin Mokulu, 32 ans, a posé cet hiver ses valises à Hesperange. Le nouveau chapitre d'une carrière qui a vu l'international congolais (1 sélection) disputer plus de 100 matches de D1 belge avant de jouer cinq années entre la D2 et la D3 italienne.

«J'aurais pu jouer beaucoup plus haut, note celui qui compte deux sélections avec les U21 belge en 2010. Je n'ai pas pris le métier de footballeur assez au sérieux. À 20 ans, on ne se rend pas compte qu'être joueur professionnel c'est un truc de fou». Son parcours ne laisse pourtant à Mokulu qu'un seul regret: «À Frosinone, on a terminé à égalité avec le Hellas Vérone, ils sont montés en Serie A car ils avaient gagné nos confrontations directes».