Molière tente de se relancer au pays de Shakespeare

Plusieurs milliers de jeunes Britanniques devraient participer au deuxième concours de langue française lancé mercredi à Londres.

Les dix mots, qui ont pour thème "La rencontre", sont: apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s'attabler, tact, toi et visage. La remise des prix est prévue le 19 mars.

Cette initiative a été lancée pour la première fois en 2007 par le British council et l'ambassade de France au Royaume-Uni "pour inspirer et encourager les enfants à travers l'Angleterre à apprendre le français et à mieux comprendre la culture française", ont précisé les organisateurs.