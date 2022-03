Molko: «On ne se parlait plus au sein de Placebo»

Le groupe anglais sortira, comme prévu, un nouvel album le 8 juin. Lequel a failli ne jamais sortir pour cause... de dissolution.

«Battle for the Sun» est le titre du nouvel opus de Placebo qui sort le 8 juin. Ce CD a pourtant failli ne jamais voir le jour, comme l’a sous-entendu, mardi dans Le Parisien, le chanteur Brian Molko: «On a fait une pause pendant trois ans, car on ne s’amusait plus. On était trois personnes qui allaient au boulot. Tout commençait à foirer, on ne se parlait plus. Placebo était menacé.»