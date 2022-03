Mombai porte la marque d'Al-Qaïda

Une centaine de personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées à Bombay dans des échanges de tirs et explosions en série provoqués mercredi soir par des hommes armés de fusils d'assaut et de grenades, qui ont visé notamment des grands hôtels de la ville. Ces attentats ont été revendiqués au nom d'un groupe islamiste se présentant comme les Moujahidine du Deccan, du nom du plateau qui couvre une grande partie du centre et du sud de l'Inde.