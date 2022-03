kiss cam : Moment de tendresse pour les Beckham

Alors qu’ils assistaient à un match de hockey, David et sa fille ont été repérés par la kiss cam. Le sportif a alors fait un bisou à Harper Seven et fait fondre les femmes du monde entier.

Un homme faisant un câlin à son enfant a de fortes chances de faire craquer la gent féminine. Si cet homme s’appelle David Beckham, les dames tombent encore plus rapidement sous le charme. On ignore si l’ancien footballeur avait envie de draguer les femmes présentes au Staples Center de Los Angeles, mais il a tout fait pour qu’elles tombent amoureuses de lui.

Le Britannique s’amusait avec sa fille, Harper Seven, lorsqu’il a remarqué que la kiss cam les filmait. Il a alors montré à Harper qu’ils apparaissent sur le grand écran avant de l’embrasser sur la joue.

Vu son immense sourire, la fillette de bientôt deux ans a adoré être la star du stade durant quelques secondes.