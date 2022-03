Tendre déclaration : «Mon amoureuse»: Jamel est toujours fou de Melissa

Après 15 ans d’amour, l’acteur français semble toujours plus amoureux de la journaliste. Il a publié une tendre photo ce week-end sur les réseaux.

«Mon amoureuse» : Jamel a publié ce week-end une photo de Mélissa Theuriau dans une story Instagram. Un cliché sans fard sur laquelle la maman de Léon (13 ans) et Lila (10 ans) affiche un large sourire.

Rien ne prédestinait pourtant ces deux-là à se rencontrer: d’un côté un acteur aux origines modeste, venu de Trappes, de l’autre, une journaliste fille d’une psychologue et d’un DRH qui a grandi à Grenoble. Des différences dont l’humoriste a fait un sketch hilarant (voir ci-dessous). Des différences qui font sans doute aussi le ciment de leur couple depuis 2007, date à laquelle ils se sont rencontrés pour la première fois, sur le tournage d’«Astérix aux Jeux olympiques».

Une rencontre sur laquelle revient souvent avec tendresse Mélissa Theuriau. «Je n'avais pas le droit de l'approcher. (...) On m'avait dit : "Attention, il y a deux personnes que tu n'approches pas, c'est Jamel Debbouze qui ne supportera pas d'être embêté et Gérard Depardieu." Et moi, j'ai obéi sagement. Donc dès que je le voyais, je m'écartais un peu», avait-elle confié à Michel Drucker il y a quelques années.