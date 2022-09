Luxembourg: «Mon avance de gaz a presque triplé en un an»

Les résidents font face à une augmentation importante des prix du gaz.

L’accord tripartite prévoit que le prix du gaz n’augmente pas de plus de 15% par rapport au prix actuel. De quoi rassurer, au moins partiellement, des ménages inquiets. «Mon acompte de gaz est déjà monté de 156 à 350 euros en mars dernier. C’est déjà beaucoup et je m’inquiétais vraiment pour la suite. Comment s’en sortir s’il avait atteint 600 euros? Nous avons aussi toutes les autres factures: 350 euros d’électricité, 1 200 de crédit pour la maison, le carburant et je suis à découvert tous les mois».

En apprenant jeudi que le prix du gaz serait bientôt plafonné au Luxembourg, Stéphanie* a eu un poids de moins sur les épaules, même si elle reste prudente «tant que la mesure n’est pas effective». Employée d’une banque, elle vit dans une maison à Strassen avec son fils et son mari. «Nous sommes de la classe moyenne», dit-elle.

«Éviter les mauvaises surprises pour le client» Encevo

Comme cette famille, beaucoup ont vu ces derniers mois leurs acomptes exploser. «Je suis passé de 416 euros à 1 135 euros pour deux mois. Comme pour beaucoup cela a presque triplé en un an», raconte Tom de Niederfeulen.

«Les nouvelles avances sont calculées sur base du nouveau tarif en vigueur et par rapport à la consommation historique du client. L’adaptation se fait pour éviter que les sommes trop importantes soient à payer par nos clients lors du décompte annuel», souligne SudEnergie. Enovos adopte le même principe de précaution. «Il est important pour nous d'être le plus proche possible du résultat réel. Nous voulons éviter les mauvaises surprises pour le client». La loi gaz impose les mêmes règles à SudEnergies qui «essaie toujours d’évoquer avec les clients au téléphone un plan de paiement échelonné». Depuis le début de l’année l’acompte moyen chez ce fournisseur était de 2300 euros par an.

Hausse de 15%

Le doublement du prix annoncé et redouté à partir d’octobre devrait finalement être contenu à une hausse de 15% en vertu de l’accord tripartite. Un soulagement car les hausses prévues donnaient le vertige. Pour un ménage type de 4 personnes avec une consommation moyenne de 3 300 m³/an (36 300 kWh/a) le coût total annuel TTC aurait dû s’élever à partir d’octobre à environ 5 400 euros (sans coûts de réseau, subventionnés actuellement par l’Etat) contre 3 050 euros par an au tarif actuel. Le prix devrait finalement être bloqué, dans cet exemple, autour de 3 500 euros annuels.

«À la maison, on a commencé à veiller sur la température de chaque pièce, confie Stéphanie. Nous coupons même le chauffage dans certaines. On ne prend plus de bain mais des douches et je vais dans magasin moins cher pour les courses car je sortais avec un caddie de 400 euros». Si elle se sait plus favorisée que d’autres, la mère de famille reconnait avoir déjà aujourd’hui des fins de mois difficiles.

*Le prénom a été modifié