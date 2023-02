Une Luxembourgeoise à New York: «Mon but est de rendre les femmes belles»

Après plus de 30 ans de carrière d'avocate, Francine Keiser a quitté le cabinet où elle était associée pour se lancer dans le monde de la mode en tant que styliste. Ce mois de février, à peine deux ans après, la Luxembourgeoise présentait l'une de ses collections à la Fashion Week de New York. «Le barreau me laissait peu de temps libre. Je m’étais promis qu’après 30 ans, je changerais de carrière pour me consacrer à l'un de mes loisirs, relate-t-elle. Comme je ne les portais plus, j’ai commencé par vouloir transformer mes anciens vêtements d’avocate. Cela m’a menée à faire des études de mode à Paris», sourit la styliste. Elle remporte la première place de la compétition parisienne Top Skills 2021. Ce sera l'élément déclencheur de sa carrière.