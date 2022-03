Mélanie Thierry : «Mon chagrin est immense, Gaspard était génial»

La comédienne Mélanie Thierry partageait une grande amitié avec Gaspard Ulliel. Elle est inconsolable depuis la mort tragique de l’acteur.

Mélanie Thierry ne se remet pas de la disparition brutale de Gaspard Ulliel, survenue le 19 janvier 2022, suite à un accident de ski. La comédienne, qui a assisté aux funérailles de l’acteur français à Paris, le 27 janvier, s’est confiée sur ce drame qui l’a complètement bouleversée. Et pour cause: les deux artistes étaient proches depuis longtemps. «Gaspard faisait partie de mes amis les plus chers et mon chagrin est immense. C’était un mec génial», confie-t-elle dans Paris Match .

«On se connaissait depuis quinze ans et nous avions passé ensemble nos premiers castings. Il était souvent pris et pas moi, ça nous faisait d’ailleurs beaucoup rire, et puis un jour nous nous sommes retrouvés. Nous avons tourné deux films ensemble». Mélanie et Gaspard s’étaient en effet donné la réplique dans «La Princesse de Montpensier», de Bertrand Tavernier, en 2010 et dans «La Danseuse», de Stéphanie Di Giusto, en 2016.