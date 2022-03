«Mon clip était carrément chaud»

Alors que son album «Résurrection» sortira le 19 mai, Ophélie Winter nous a parlé de son clip actuel.

L’essentiel: Vous êtes de retour après sept ans d’absence musicale. Pourquoi ce terme aussi fort de «Résurrection»?

Ophélie Winter: Cela est né d’un délire il y a deux ans. J’avais 33 ans et avec mes copains musiciens nous étions partis dans cette idée en se disant que cela fonctionne en français et en anglais. J’ai changé d’orientation musicale mais le concept me plaît toujours autant. Cela correspond vraiment à ce que je ressens aujourd’hui. Je me sens neuve dans le sens où j’ai la même énergie qu’à mes 17 ans. J’ai retrouvé la passion, la volonté et cela est important car pendant un moment, j’étais vraiment dégoûtée du métier.

Votre single actuel est «Affection». Comment l’avez-vous choisi?

J’ai contacté Wayne Beckford qui était déjà présent sur l’album «Explicit Lyrics». Il est le seul à me comprendre car je ne joue pas d’instruments et je fais tout sur Pro Tools. Je fais les instruments à la voix et Wayne sait exactement le son que je veux. Je l’ai appelé et il m’a envoyé dix morceaux que j’ai écoutés en boucle. «Affection» est la chanson que je rêvais de chanter. Je ne pensais pas qu’il allait me la donner car plusieurs personnes étaient dessus dont Toni Braxton et Lindsay Lohan. À son retour en France, nous l’avons enregistrée.

Le clip qui l’accompagne fait penser à celui de Madonna «Justify my love». Est-ce une référence voulue?

Ce n’était pas voulu. Il est vrai que les premiers commentaires que j’ai eus me disaient cela. J’étais très flattée. L’idée m’est venue sur mon lit, à New York, en réfléchissant à la façon dont je voulais faire le clip. J’écoutais le titre et j’ai commencé à me filmer. J’ai bien aimé l’idée et le résultat. J’ai appelé Fabrice Laffont qui est un ami et qui a réalisé le clip. À la base, je voulais être habillée et je suis d’ailleurs arrivée sur le tournage avec une valise énorme de fringues. J’ai commencé à la déballer dans l’hôtel où nous avons filmé. J’étais en lingerie pour me changer et le réalisateur m’a dit de rester ainsi. C’était vraiment le déclic de l’artiste. (rires) C’est ensuite moi qui ait remonté le clip et je trouvais qu’il y avait trop de corps. J’ai donc resserré sur le visage. Au début, c’était carrément chaud. (rires)

Le résultat est un clip classe, sobre avec un joli travail sur les contrastes

Je le trouve élégant. Le concept n’était pas de se montrer peu habillée, je voulais juste que les gens me voient dans une vérité. Je ne suis pas beaucoup maquillée et je suis légèrement bronzée car je revenais de vacances.

Au milieu des années 90, vous avez été la première à faire du R’NB en français pour le grand public. Depuis, des chanteuses sur ce créneau telles qu’Amel Bent et Sheryfa Luna sont très présentes. Quel regard portez-vous sur elles?

Je trouve ça très bien. Toutes les chansons sont malheureusement un peu similaires et faites sur le même modèle. Amel Bent a une voix fabuleuse. Sheryfa Luna a des chansons très efficaces. Je trouve juste qu’elles se ressemblent toutes un peu. Je préfère quelqu’un qui chante moins bien mais qui a une identité vocale plus marquée.

Que pensez-vous du succès de Sheryfa Luna dont vous avez contribué à la découverte?

Si peu. «Popstars» est un truc assez bizarre. J’aimais beaucoup Hadja et je pensais qu’elle pouvait gagner. J’aimais bien Sheryfa mais elle faisait trop Diam’s. Au moment où il s’en occupait, Benjamin Chulvanij a bien fait son travail car il lui a fait enregistrer des chansons pop. Cela lui a permis de se différencier de Diam’s. Je suis fière d’elle mais ce n’est pas moi qui l’ai aidée à quoi que ce soit.

Est-ce que les épreuves que vous avez traversées ont changé votre vision des choses, de la vie?

Oui et c’est pour ça que je suis bien désormais. J’ai frôlé la mort, j’ai été malade pendant deux ans, j’ai fait des erreurs. Ce qui ne tue pas rend plus fort, ce n’est pas qu’une phrase de comptoir, je l’ai vraiment vécu. Je suis à présent en adéquation avec moi-même et je ne m’inquiète plus pour des futilités.