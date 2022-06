Congé parental au Luxembourg: «Mon cœur de maman souffrait, trois mois de plus serait l'idéal»

«Trouver la bonne balance»

Si son petit garçon était très bien entouré à la crèche, «il refusait le biberon et restait des heures sans manger, ce qui me stressait énormément». Ajouter trois mois au congé parental permettrait de décaler la séparation au premier anniversaire de l'enfant. «Trois mois qui font la différence parce qu'il se passe énormément de choses durant ce laps de temps», confie cette habitante de Remich. «À un an, un enfant mange de plus en plus solide et n'est plus un nourrisson, ça serait vraiment l'idéal».