«Mon coeur est pris mais je suis célibataire»

«Mon cœur est pris mais je suis célibataire»

Camélia Jordana, La dernière candidate à avoir été éliminée de la «Nouvelle Star» a évoqué sa situation sentimentale «compliquée».

«Il y avait plein de gens autour de moi, les coaches, le jury et tout, qui me regardaient et qui ne savaient pas quoi dire. (…) Il a fallu que je le prenne dans mes bras pour qu’ils me disent "on ne comprend pas, mince, pourquoi?"» Si Camélia Jordana est évidemment déçue d’avoir été éliminée, elle est cependant contente d’être «partie sur un beau prime» où elle s’est «libérée scéniquement».