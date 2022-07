Hailie Jade : «Mon enfance était tellement surréelle»

Avoir un papa célèbre peut avoir des avantages. Fille d’Eminem, Hailie Jade, 26 ans, en sait quelque chose. Selon elle, le fait de grandir auprès du rappeur américain, qui a divorcé de la mère de la jeune femme, Kim Scott, en 2006, lui a permis de vivre des situations hors du commun. «C’est vraiment drôle quand j’y repense maintenant en tant qu’adulte. Je me dis que c’était tellement surréel. Et à cette époque, je pensais que tout ça était normal», a confié Hailie à sa meilleure amie, Brittany Ednie, dans son podcast «Just A Little Bit Shady».