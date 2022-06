Maria Teresa : «Mon expressivité cubaine n'était pas la norme à la cour»

La Grande-Duchesse s’est confiée à un média cubain sur son attachement à ses racines et sur la façon dont elle a conquis le cœur des Luxembourgeois.

La Grande-Duchesse a conquis les Luxembourgeois le jour de son mariage avec le Grand-Duc. © Claude Piscitelli

«Mon expressivité cubaine n'était pas la norme dans le contexte de la famille grand-ducale». Or, «mon rire, le ton de ma voix, mes gestes sont génétiques», a confié Maria Teresa au média cubain Cubanet. «L'un des défis de ma vie a été de m'adapter à l'environnement de mon pays d'adoption». Une adaptation qu’elle a décidé de faire au plus près de la population. «Je ne pouvais pas me contenter du rôle passif de représentation, c'est-à-dire de couper les rubans et de serrer la main des visiteurs de marque», raconte-t-elle. «J'avais besoin de maintenir une vie normale dans laquelle je pouvais sortir et faire mes courses, aller au café, au cinéma ou au théâtre avec mes amis».

Elle poursuit: «J'ai commencé à sortir librement, à me mêler à la population luxembourgeoise, et les habitants semblaient ravis de voir que je fréquentais les mêmes endroits que tout le monde (…) je peux dire que j'ai commencé à faire des choses qui n'avaient jamais été vues avant mon arrivée». Elle rappelle qu’il n’était pas alors de tradition que l'héritier d'un trône épouse «une personne n'appartenant pas à la vieille noblesse européenne».

«La première chose que j'ai faite a été d'apprendre le luxembourgeois»

Elle a également fait de gros efforts: «Dès mon arrivée au Luxembourg, j'ai ressenti un besoin urgent d'appartenir pleinement au pays qui m'accueillait. La première chose que j'ai faite a été d'apprendre le luxembourgeois, une langue qui n'est parlée que dans ce pays de quelque 632 000 habitants (la moitié à mon arrivée en 1981), afin de m'intégrer pleinement à sa vie».

© Maison du Grand-Duc

Elle raconte qu’elle a aussi «compris très tôt [qu’elle devait] résoudre [un] problème auprès de ses enfants: Tous les princes sont élevés de la même manière, comme s'ils allaient tous devenir des monarques, mais en réalité, un seul hérite du trône et, lorsqu'il devient prince, les autres disparaissent des projecteurs et même de la vie protocolaire». Elle a donc «dès le début», appris à ses enfants que leur frère Guillaume «aurait de nombreux privilèges, mais aussi une énorme quantité d'obligations et de devoirs imposés par son statut de futur Grand-Duc de Luxembourg». Aujourd’hui, «tous mes enfants sont libres et savent exactement où ils en sont» et tous «préfèrent rester dans leur situation».

«La meringue est ma madeleine de Proust»

Aujourd’hui, entièrement luxembourgeoise, elle n’en reste pas moins cubaine et cela se traduit par sa «capacité et sa force de ‘’rebondir’’, c'est-à-dire de repartir de zéro et de recommencer, chaque fois que le destin ou autre chose nous fait trébucher». Elle garde aussi les goûts de son enfance: «La meringue est ma madeleine de Proust, je vois la meringue et tout l'univers cubain et familial remonte à la surface».

Gourmande, elle se souvient aussi que quand elle rentrait à Miami, «capitale de l'exil», elle «renouait avec ces saveurs qui nous sont si proches». Une fois au Luxembourg, elle a d’ailleurs «appris au cuisinier du château à faire du ‘’picadillo’’ (plat traditionnel à base de viande hachée et de tomates) et, pour mon plus grand bonheur, du ''dulce de leche'' (confiture de lait) dans le style cubain».