Roman Polanski : «Mon extradition est basée sur le mensonge »

Le réalisateur franco-polonais s'est exprimé dimanche dans la presse avec une lettre intitulée «Je ne peux plus me taire». Il n'en peut plus d'être livré en pâture à la presse.

Dans un texte adressé à l’opinion publique et diffusé dimanche sur le site La règle du jeu, Roman Polanski exprime sa colère vis-à-vis des États-Unis qui veulent son extradition. «Je ne peux plus me taire par ce que les États-Unis continuent de réclamer mon extradition pour me livrer en pâture aux médias du monde entier plus que pour prononcer un jugement sur lequel un accord a été pris il y a 33 ans», a expliqué le cinéaste.

Selon lui, la demande des autorités suisses est basée sur un mensonge. En 1977, Roman Polanski avait été incarcéré pendant 42 jours au pénitencier de Chino en Californie pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 13 ans. Cette incarcération correspondrait à la peine pour laquelle il aurait dû être condamné. Il aurait donc déjà payé pour son erreur.

La victime veut arrêter les poursuites

Le metteur en scène est accusé d’avoir fuit pour ne pas subir la condamnation de la justice américaine. Or, il se défend aujourd’hui en précisant qu’il avait plaidé coupable et avait reconnu les fait. «J’étais retourné aux États-Unis pour purger ma peine», a-t-il poursuivit.

La victime a été déboutée par la Cour de Californie dans sa dernière demande d’arrêter, une fois pour toute, les poursuites à l’égard de Roman Polanski. «Je ne peux plus me taire parce que je suis assigné à résidence à Gstaad au prix du versement d'une très grosse caution, que je n'ai pu recueillir qu'en hypothéquant l'appartement que j'habitais depuis plus de 30 ans, a expliqué le cinéaste. Je suis loin de ma famille et je ne peux plus travailler».

lessentiel.lu