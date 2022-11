France : «Mon fils a failli mourir»: la balle du chasseur finit dans la cuisine

Une famille a eu la peur de sa vie en voyant une balle de chasseur se loger dans son arrière cuisine, près de Nantes. Le projectile est passé à quelques centimètres du visage du père et de celui de son enfant de 11 mois.

Un drame évité de peu. Alors qu'il prenait tranquillement son petit-déjeuner au côté de son fils de 11 mois, un père de famille a entendu la fenêtre de sa cuisine éclater et reçu des éclats de verre. Très rapidement, Paul comprend ce qu'il vient de se passer. Une balle de calibre 12 a traversé la pièce avant de se loger dans l'arrière-cuisine.

La scène s'est déroulée à Divatte-sur-Loire, village paisible de Loire-Atlantique, rapporte Ouest-France. D'emblée, les soupçons de la famille se portent sur les chasseurs présents aux abords. «J'ai regardé dehors et je les ai vus au fond, donc je me suis dit que c'était un un petit accident», a confié le papa, encore tremblant. Une émotion légitime: la balle est passée à 30 centimètre de son visage et de celui de son enfant, qui était assis sur une chaise haute.