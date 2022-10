Agression sur l'A13: «Mon mari a été trop choqué pour pouvoir relever l'immatriculation»

C'est un fait de circulation comme il en existe malheureusement beaucoup chaque jour sur nos routes, mais cette fois la situation a dégénéré. Mercredi en plein après-midi, vers 15h50, un automobiliste a été agressé par un autre chauffeur alors que les deux se trouvaient sur l'A13, dans un ralentissement. Quelques minutes plus tôt, l'agresseur avait forcé sa victime à se rabattre en arrivant assez vite sur la voie de dépassement. «La circulation s'est arrêtée pour une section de construction et le conducteur dans la voiture derrière ne voulait pas ralentir, alors mon mari lui a fait des gestes dans le rétroviseur», raconte l'épouse de l'homme agressé, qui circulait à bord d'une petite citadine électrique.

Un échange gestuel entre les deux qui a mis le feu aux poudres. Plus loin, alors que les deux véhicules se sont retrouvés au même niveau dans le ralentissement, l'agresseur est sorti de son véhicule, un SUV. «Il a brisé la vitre de la voiture de mon mari et a essayé d'entrer à l'intérieur. Il l'a agressé et a déchiré ses vêtements», poursuit l'épouse. Selon elle, son mari a été «trop choqué pour pouvoir relever l'immatriculation» de son agresseur qui a ensuite pris la fuite.