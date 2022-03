Dr Sex – «Mon mari me trompe, mon fils est infidèle – l'honnêteté semble être une valeur perdue!»

Reah est en souffrance. Pour elle, l'honnêteté et la loyauté semblent être des valeurs perdues. (image symbole)

Question de Reah (45 ans) à Dr Sex

Je suis mariée depuis vingt ans et j’ai deux fils. Au cours de notre vie commune, mon mari a eu trois relations extraconjugales. L’un de mes fils a aussi déjà trompé sa petite amie. Et après le décès de mon père, il y a un an, il s’est avéré que lui aussi avait eu une maîtresse, en secret.

Et ça ne s'arrête pas là, car me faire draguer au bureau, dans la rue et en sortie, même par des hommes que je connais et qui sont mariés, fait malheureusement partie de mon quotidien. L’honnêteté et la loyauté ne semblent plus avoir d’importance pour personne.

À cause de tout cela, je n'ai plus confiance dans la vie à deux et je ne crois plus non plus à la bonté humaine. J’ai grand besoin de parler à quelqu’un. Or, il est pratiquement impossible d’obtenir un rendez-vous avec un psychothérapeute. Je ne comprends plus le monde.

Réponse de Dr Sex

Chère Reah,

Tu sembles en proie à une détresse et un désespoir profonds. J’espère sincèrement que tu as trouvé un psychothérapeute et que les premiers entretiens t'ont permis de lâcher prise.

Découvrir que des hommes qui nous sont proches sont infidèles et nous trahissent peut faire souffrir. Si l’on ajoute à cela la drague bas de gamme et le fait que certains dépassent les limites au quotidien, il y a de quoi désespérer.

Les choses ont changé depuis que tu as fait tes premières expériences amoureuses et relationnelles à l’adolescence, il y a probablement une trentaine d’années. Et toi non plus, tu n’es plus la même qu’à l’époque. Avec Internet et la mondialisation, les valeurs et les attitudes humaines par rapport à la vie en général et des relations en particulier se sont déplacées.

«On ne vit qu’une fois»

Cela se traduit notamment par l’absence d’engagement de s'établir ou de maintenir une vie de couple. Face aux multiples possibilités de communication, on est en contact avec d’innombrables personnes et on échange sur des sujets avec une ouverture d’esprit sans précédent.

De ce fait, beaucoup ont l’impression qu’on n’a besoin de personne qui soit vraiment présent en permanence, puisqu'on dispose de la vaste communauté virtuelle. De plus, cela amoindrit les chances de franchir le cap de s’engager pleinement avec une personne. On flirte par ci, on s’envoie en l’air par là, selon la devise: «On ne vit qu’une fois!».

Malgré tout, je pense qu’il n’y a pas lieu de désespérer et de se plaindre de l’effondrement des valeurs morales. Il y a toujours eu des gens bizarres. Mais personne n’est obligé de prendre exemple sur eux!

Ce qui compte, au final, est d'exprimer clairement sa position et d’avoir le courage de prendre ses distances par rapport aux personnes dont le comportement ne nous convient pas. Le degré de parenté ne joue absolument aucun rôle à cet égard. Bon courage!