Au CHR Metz-Thionville : «Mon métier, c'est l'usine»: témoignages de soignants en arrêt

Jeune infirmière dans la vingtaine, Hélène* n'aurait «jamais pensé être en arrêt pour épuisement physique et psychologique» après seulement quelques années d'exercice. «Mais la situation s'est vraiment compliquée ces derniers mois. Avec le nombre de patients qui arrivaient, qui stagnaient, en attente, on ne s'en sortait plus», témoigne-t-elle. Elle se dit marquée par le décalage entre «les conditions de travail» et «ce qu'on nous a inculqué en formation. Les principes de bienveillance, de respect et de dignité, on ne peut plus les appliquer auprès des patients. L'image que je me faisais de mon métier a complètement changé».