«Mon objectif est d'améliorer la vie des patients»

LUXEMBOURG – Infirmière pendant deux ans en Suisse, la Luxembourgeoise Anne-Marie Hanff a ensuite décidé de poursuivre ses études. Elle est aujourd'hui chercheuse au Luxembourg Institute of Health.

«Lorsque j'étais jeune, j'adorais poser des questions et discuter de tout un tas de choses». Cette curiosité insatiable a été un atout dans le parcours de la Luxembourgeoise Anne-Marie Hanff, 36 ans et maman d'une petite Anna, aujourd'hui en dernière année de doctorat au Luxembourg Institute of Health (LIH).

Après son école d'infirmière et son diplôme en poche, la jeune femme a travaillé deux ans (2009-2011) au service de médecine interne de l'hôpital de Bienne (Suisse). Une expérience qui a aiguisé son sens des responsabilités mais lui a aussi fait ressentir le besoin d'approfondir son métier.

«Un jour, j'ai récupéré in extremis un patient en blouse à un arrêt de bus, en pleine nuit. Il était désorienté et voulait quitter l'hôpital, se souvient-elle. J'ai appris à gérer les urgences mais je me suis parfois sentie coupable de ne pas pouvoir m'occuper de tous les patients aussi bien que je le souhaitais».

«J'essaie de développer des solutions qui améliorent la vie des patients» Anne-Marie Hanff

Anne-Marie décide alors de poursuivre ses études et de se perfectionner. Elle passe un bachelor en soins infirmiers à Francfort, tout en travaillant au service des urgences de l'hôpital de Luxembourg. Elle enchaîne avec un master en sciences infirmières à l'université de Witten/Herdecke (Allemagne), qu'elle combine avec son emploi, dans une unité de soins palliatifs, en Suisse.

Aujourd'hui, elle est en quatrième et dernière année de doctorat au LIH avec pour sujet d'étude la mobilité et l'autonomie des patients atteints de la maladie de Parkinson. Elle suit des cours à l'université de Luxembourg et à Maastricht (Pays-Bas).

«J'essaie de développer des solutions qui améliorent la vie des patients», résume-t-elle. Plus globalement, Anne-Marie a à cœur d'améliorer l'image des infirmiers au Grand-Duché. «Je souhaite aussi montrer que les femmes ont le droit de penser par elles-mêmes et qu'elles peuvent aussi faire des études en étant maman et en travaillant déjà. Il n'est jamais trop tard pour apprendre…».