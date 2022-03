Britney Spears : «Mon papa m’a toujours dit que j’étais grosse»

La chanteuse fait de nouvelles révélations fracassantes sur la période durant laquelle elle était sous la tutelle de son paternel.

La chanteuse est aussi revenue sur son hospitalisation dans un centre psychiatrique, en 2019. «Quand ma famille m’a envoyée dans cet endroit, la seule chose qui m’a fait du mal c’était les médicaments qu’on me faisait prendre. Votre cerveau peut être détruit si vous en prenez trop, tellement ils sont puissants. Cela m’a rendue stupide et triste. Et j’ai pris tellement de poids. Je me sentais moche, énervée et minable d’être comme ça!»