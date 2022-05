Dr Sex: «Mon partenaire veut des rapports quotidiens, mais c'est trop pour moi!»

Je suis en couple depuis un an avec un homme de deux ans mon aîné. Nous entreprenons beaucoup de choses et allons très bien ensemble. En revanche, en ce qui concerne les rapports sexuels, je me sens sous pression. Mon compagnon a envie de faire l'amour tous les jours, mais je n'en ai pas envie aussi souvent. Du coup, nous ne couchons ensemble que deux à trois fois par semaine.

Mais j'ai peur que ce soit un peu trop peu pour lui et qu'il me quitte. Il a beau m'assurer qu'il ne le fera jamais et qu'il m'aime plus que tout, cela ne me laisse pas tranquille. On entend beaucoup de choses à propos des conséquences du manque de libido sur les relations. Comment puis-je me débarrasser de ces craintes?