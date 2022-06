Réfugiés au Luxembourg : «Mon père est fier que j’apprenne des langues»

LUXEMBOURG - Depuis le début de la guerre en Ukraine, 1 273 élèves réfugiés ont été accueillis dans les établissements scolaires luxembourgeois. Reportage dans un lycée à Junglinster.

Arrivé au Luxembourg il y a un mois, ce dernier a échangé quelques mots avec le ministre de l’Education. «Je lui ai montré sur une carte d’où je venais, en Ukraine», ajoute le natif de Dnipro. Dans quelques mois, il aura 18 ans, et il n’exclut pas de retourner en Ukraine, pour rejoindre l’armée. «Tout se passe très bien ici, je suis en sécurité, et ma mère aussi. Mais je n’ai pas encore décidé ce que j’allais faire ensuite», explique-t-il.

«Vous êtes les bienvenus au Luxembourg. Certains rentreront sûrement après le conflit, d’autres voudront peut-être rester. Je vous souhaite à tous de réussir et de trouver un métier», lance Claude Meisch, avant d’emporter avec lui en souvenir un dessin réalisé par certains élèves. «Ce sera un beau souvenir, je l’accrocherai dans mon bureau», a-t-il souri. En fonction de l’âge et du niveau, certains élèves reçoivent des exercices différents. «C’est une autre manière d’enseigner, mais tous les élèves sont très motivés», insiste l’enseignant de mathématiques, François Colin.

Test de fin d’études

Dans une autre classe de l’établissement, des élèves plus jeunes suivent un cours de « vie et société », à quelques jours de la fête nationale. « Ici, je découvre et j’apprends de nouvelles langues. Mon père resté en Ukraine est fier de moi » lance une jeune fille. Les élèves plus jeunes ont parfois plus de difficultés avec l’anglais. Le rôle des assistants est donc primordial. « Parfois, certains élèves sont trop timides pour s’exprimer » note Milena, enseignante de sport ukrainienne qui assure la traduction dans cette classe.