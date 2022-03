«Mon père m'a donné ma première capote»

LUXEMBOURG - Mardi, les lycéens étaient rassemblés au Forum Geesseknäppchen pour une séance de

théâtre-action.

Action solidarité tiers-monde et Frères des hommes ont fait venir la pièce au Luxembourg. (Séverine Goffin/L'essentiel)

Sur les planches, des acteurs burkinabè de l'ONG Asmade et des Belges de la troupe de théâtre-action du Copion. «C'est la vie», la pièce présentée mardi matin, traite de la vie sexuelle et affective des jeunes. Au départ, elle a été créée pour inciter les Burkinabè à se rendre au planning familial. Du nord au sud, l'amour et le sexe posent les mêmes questions.