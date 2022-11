Dr Sex: «Mon petit ami m’a menti!»

Réponse de Dr Sex

Après cette découverte, il faut absolument avoir une discussion avec ton compagnon pour tirer les choses au clair! Il est important de savoir ce qu’il en est de ces liens et de ses déclarations. Car vivre avec l'éventualité qu’il t’ait menti n’est pas possible. Essaie de garder ton calme. Les débordements émotionnels et les accusations ne font que compliquer les choses. Mon expérience en tant que conseiller de couples montre que la sexualité dans une relation en prend souvent un coup lorsque la pornographie entre en jeu. Certains hommes prennent cela à la légère et essaient de banaliser leur consommation de pornographie, prétextant qu’il n’y a rien de grave à cela et que c’est monnaie courante.