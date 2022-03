Dr Sex – «Mon petit ami ne me laisse aucune liberté!»

Lia se sent étouffée et cette situation s’aggrave de jour en jour. Même ses amis s’inquiètent pour elle. Comment peut-elle retrouver son autonomie?

Question de Lia (25 ans) à Dr Sex

«Quand je demande à mon petit ami si je peux passer la soirée ou la nuit chez mes parents, chez qui je vis toujours officiellement, il me reproche de ne pas l’aimer. Comme je ne supporte pas cette pression, je finis toujours par céder. C’est malheureusement aussi le cas au lit, où il me pousse constamment à faire des choses que je n’ai pas vraiment envie de faire.

Son comportement empire de jour en jour. Si, lors d’une dispute, je souhaite prendre de la distance pour me calmer, il pense tout de suite que je vais rompre. Si je lui fais remarquer que ses paroles sont blessantes, il retourne la situation et c’est finalement à moi de lui faire des excuses pour qu’il se calme.

Mes parents et mes amis disent ne pas me reconnaître. Je m’alimente aussi de moins en moins, car il me trouve trop grosse. Il m’arrive souvent de passer des heures sous la douche pour m'isoler. Mais quand il est de bonne humeur, il me fait rire et j’arrive à tout oublier. Je ne sais pas ce que je dois faire. Qu’en pensez-vous?

Réponse de Dr Sex

Chère Lia,

Le comportement de ton petit ami est frappant. À travers ses manipulations, il semble essayer de surmonter ses propres problèmes. Et ton insécurité semble être à son avantage. Tu t’es manifestement complètement perdue dans la relation que tu as avec lui. Tu as donc de toute urgence besoin de quelqu’un qui t’aide à mettre de l’ordre dans tes idées, afin que tu puisses retrouver une certaine sérénité et te recentrer sur toi-même.

Adresse-toi pour cela à une personne de ton entourage en qui tu as entière confiance et en présence de laquelle tu te sens en sécurité, par exemple un(e) ami(e), un parent ou un membre de ta famille.

Prends tes distances!

Si tu préfères l’anonymat, tu peux aussi prendre contact directement avec un(e) professionnel(le) ou un centre d’aide. En raison des mesures actuelles liées au coronavirus, il est difficile d’obtenir un rendez-vous chez un thérapeute et les délais d’attente peuvent parfois être longs.

Outre ces discussions, il est important de prendre de la distance par rapport à ton petit ami pendant un certain temps. Étant donné que tu vis encore officiellement chez tes parents, tu y as probablement encore ta chambre et tes affaires.

Comme il faut s’attendre à ce qu’il s’y oppose et te fasse des reproches, je te conseille de lui en faire part en présence de la personne de confiance mentionnée précédemment.

Le but de tout cela est que le problème retourne d’où il est venu, à savoir chez ton ami! Une fois qu’il ne pourra plus te déléguer sa souffrance, cela devrait déclencher quelque chose en lui. Il est probable qu’il se cherche alors une nouvelle victime. À moins qu’il se fasse aider et qu’il fasse un travail sur lui-même. Bon courage!