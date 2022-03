Sophie Nélisse : «Mon rêve était de participer aux JO»

À l’affiche de la série «Yellowjackets», la Québécoise Sophie Nélisse ne pensait pas faire carrière à Hollywood.

C’est l’histoire d’une bande de filles d’une équipe de foot qui doivent survivre après le crash de leur avion. Et on suit ces filles adolescentes en 1996 puis de nos jours avec les survivantes. J’incarne Shauna ado. C’est Melanie Lynskey qui joue ce même rôle 25 ans plus tard.

Ils sont fiers mais j’ai un frère Vincent qui n’a rien à faire du showbiz et qui est le premier à me remettre en place si je me prends un peu trop pour une princesse à la maison (rire). Ma petite sœur, Isabelle, a 3 ans de moins que moi et suit mon chemin dans le cinéma. On lit les scripts qu’on nous propose en famille et on s’entraide pour les auditions. Notre mère, Pauline, était prof d’école mais elle est devenue notre agent.