«Mon titre n’est pas l’essentiel», assure Xavier Bettel

Il est en effet le chef de la délégation du DP pour la formation du futur gouvernement, qui devrait être conduit par son rival chrétien-social et dans lequel il pourrait obtenir un poste de ministre. «Beaucoup de gens m’écrivent depuis dimanche, en me disant: "Tu es arrivé premier, tu as fait le meilleur score du pays". Mais je sais compter, 14 sièges, c’est moins que 21!», déroule-t-il, en référence au nombre d’élus du DP et du CSV à la Chambre des députés.