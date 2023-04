En Une du magazine: «Mon visage ne ressemble pas à ça», Karol G en colère contre «GQ»

En légende d’une selfie d’elle au naturel et de la couverture de «GQ», la chanteuse colombienne de 32 ans qui s’est mise à l’anglais pour Tiësto a écrit: «Je ne sais même pas par où commencer ce message. C’est aujourd’hui qu’a été publié le numéro de «GQ» avec ma photo en Une. Une photo qui ne me ressemble pas. Mon visage ne ressemble pas à ça, mon corps ne ressemble pas à ça et je me sens heureuse et à l’aise avec mon apparence naturelle.»