Football - Ligue 1 : Monaco attaquera avec deux points en moins

L'ASM partira en Ligue 1 cette saison avec deux points de moins à la suite d'incidents survenus en Ligue 2.

Réunie une première fois le 23 mai, la commission de discipline avait placé le dossier en instruction «au vu de la gravité des faits». «Après lecture du rapport par l'instructeur désigné et audition des représentants de l'AS Monaco», la commission a donc décidé jeudi «d'infliger un match à huis clos ferme et un retrait de trois points pour le prochain championnat de Ligue 1 dont un point avec sursis (donc un retrait de deux points ferme, ndlr) à l'AS Monaco», explique l'instance dans son communiqué.

Siège en France à partir de juin 2014

«Problème d'équité»

«La LFP a pris une position et le Conseil d'État ne nous a pas donné tort. Il nous a même plutôt donné raison. Pour la suite, on verra bien», avait ainsi déclaré M. Thiriez. «Tout le monde est extrêmement content en L1 de la montée de Monaco. C'est une très bonne nouvelle pour la L1, les audiences télé et les affluences. Ceci dit, on ne peut pas nier qu'il y a un problème d'équité. L'avantage fiscal de Monaco, cela représente environ 50 millions d'euros, soit environ le budget de Montpellier», avait encore souligné le président de la Ligue.