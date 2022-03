Monaco ravie d'être sortie de la liste noire

La principauté de Monaco qui figurait sur la vieille liste des paradis fiscaux établie par l'OCDE, est «satisfaite» de ne plus y être et espère sortir, dans les prochains mois, de la liste grise où elle a été placée par le G20.

Monaco figurait jusqu'à présent, aux côtés d'Andorre et du Liechtenstein, sur une liste noire des «paradis fiscaux non coopératifs» établie depuis plusieurs années par l'OCDE. Le G20 a établi deux listes, une noire où figure quatre Etats (Costa Rica, Malaisie, Philippines et Uruguay) et une grise où figurent 38 États dont le Luxembourg et la Belgique.