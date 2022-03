Ligue 1 - 24e journée : Monaco reste en tête de L1, le PSG s'accroche

Les joueurs de la principauté ont dominé Montpellier (1-2), mardi lors de la 24e journée de Ligue 1, conservant leur place de leader devant Paris, qui bat Lille au finish (2-1).

Mais si Monaco, qui a désormais inscrit 70 buts en Ligue 1, a marqué ses précieux trois points, il a perdu des plumes dans ce match, successivement Valère Germain, Djibril Sidibé et Jemerson. L'attaquant est sorti pour «une petite douleur au mollet». Cela semblait plus inquiétant pour Djibril Sidibé, sorti en grimaçant et en boitant. Quant à Jemerson, il a reçu un second carton jaune (88e) quand Monaco pliait sous la pression, car son équipe a passé trois sales quarts d'heure après la réduction du score de Vitorino Hilton. Pour le deuxième match de Jean-Louis Gasset sur le banc, la Paillade a subi une défaite encourageante.