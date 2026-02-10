Des chiens-robots vont aider la police mexicaine pendant le Mondial-2026

Les autorités de Guadalupe, une ville du nord-est abritant un des stades du Mondial-2026, ont annoncé l'utilisation de ces machines à quatre pattes.

Des chiens-robots vont prêter main-forte à la police mexicaine pendant la Coupe du monde de football 2026. (Image d'illustration) AFP

Des chiens-robots vont prêter main-forte à la police mexicaine pendant la Coupe du monde de football, ont annoncé, lundi, les autorités de Guadalupe, une ville du nord-est abritant un des stades du Mondial-2026. Ces machines à quatre pattes sont conçues pour transmettre des images en direct aux forces de l’ordre en amont d’une intervention.

Une vidéo diffusée par la mairie de Guadalupe montre l’un de ces engins quadrupèdes montant des marches et arpentant un bâtiment abandonné, tandis que des policiers avancent prudemment derrière lui. Le robot découvre ensuite un homme armé et lui ordonne, via un haut-parleur, de lâcher son arme.

La mission de ces «chiens-robots» est «d’aider la police en intervenant en premier (...) afin de protéger l’intégrité physique» des agents, a expliqué Hector Garcia, le maire de Guadalupe, limitrophe de la grande ville de Monterrey.

La municipalité a présenté quatre exemplaires de ces «perros robot» lors d’une conférence de presse, pour lesquels elle a déboursé 2,5 millions de pesos (120 000 euros). Ils seront déployés «en cas de grabuge», a précisé M. Garcia. Le stade BBVA de la ville, renommé Estadio Monterrey le temps du Mondial, doit accueillir quatre matchs du tournoi, qui se tiendra au Mexique, aux États-Unis et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.