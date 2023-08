Le Cap-Vert gagne: «Ces équipes jouent plus avec le coeur»

Will Tavares et le Cap-Vert ont pris le dessus sur le Venezuela.

Jairo Delgado: Oui, sur Facebook et Instagram, tout le monde parle de la victoire aujourd'hui (81-75 contre le Venezuela). Tout le monde suit les matches et les commente.

C'est le plus petit pays de l'histoire en Coupe du monde de basket. Êtes-vous surpris par sa présence et ses résultats à ce niveau?

Non, car ils progressent depuis plusieurs années. Ils ont des joueurs très performants, comme les frères Almeida et Edy Tavares, qui a fait une super-saison en Euroleague avec le Real Madrid.

Souvent, ces équipes-là jouent plus avec le cœur, sont plus soudées et se connaissent mieux que les grandes.