Mondial de Rugby: Macron sifflé lors de son discours d'ouverture

Des «Allez les Bleus» sont également descendus des gradins quand le président français a fait applaudir «toutes les équipes» et quand il a appelé de ses voeux une victoire des hôtes de ce Mondial qui durera huit semaines avant de livrer son verdict le 28 octobre.

A Marseille, dans la fan-zone installée en bord de plage, à l'Escale Borély, et sur celle de la Place de la Concorde à Paris, le public a également sifflé en nombre son allocution, avec quelques insultes qui ont aussi fusé.

Après le discours de M. Macron, les Bleus et les All Blacks sont entrés dans l'arène où, dans la moiteur d'un Stade de France surchauffé, canicule et excitation obligent, les deux équipes se livreront à un match qui s'annonce dantesque, après le traditionnel haka néo-zélandais.