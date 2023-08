Pluie diluvienne, douleurs… entrée en lice «difficile» pour les Luxembourgeois

Budapest accueille, dans son tout nouveau stade, les Championnats du monde d'athlétisme pour neuf jours à partir de samedi. Pendant neuf jours, les meilleurs athlètes du monde vont arpenter la piste de ce stade de 35 000 places construit pour l'occasion, dont le tiers supérieur sera démonté après l'évènement. Avec pour tous, dans un coin de la tête, les JO-2024 dans moins d'un an.

Mais la première journée de compétition a été perturbée par la météo. Le départ du 20 km marche hommes, première épreuve de ces Mondiaux, et la session du matin au stade ont été repoussés en raison d'un orage. Des trombes d'eau s'abattaient sur Budapest.

Douleur au mollet

Deux athlètes luxembourgeois entraient en lice, notamment Bob Bertemes pour le début des qualifications du lancer du poids hommes. Une épreuve débutée en retard, «vers 11h40» et disputée «dans des conditions difficiles», confie Jean-Baptiste Souche, Directeur technique national à la Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme.

Quatre athlètes ont même chuté sur les plateaux de lancers détrempés. «Dès le premier lancer, Bob a ressenti une douleur au mollet, signe que sa blessure survenue au printemps était encore présente», explique M. Souche. L'athlète luxembourgeois n'a eu aucun lancer mesuré et est éliminé dès les qualifications.

Niveau très élevé

Vera Hoffmann, quant à elle, est entrée en lice en fin de session, sur le 1 500 mètres. Avec un temps de 4'09"76, elle termine loin de la 6e place qualificative. «Pour l'obtenir, elle aurait dû améliorer son propre record national de plus de deux secondes..., constate le DTN. Le niveau mondial actuel est tel qu'une bonne course ne suffit plus à passer les tours».