Grand projet au Luxembourg: Mondorf attend son vélodrome avec impatience

Quelques mois après sa présentation publique, le futur vélodrome Prince Charles se dessine avec davantage de netteté, à Mondorf-les-Bains. L’équipement prendra place sur le terrain «Op Gréimelter», sur 6,2 hectares à l’est de la commune, entre le stade de football et l’autoroute A13. Il comprendra outre une piste de cyclisme, une piscine, un mur d’escalade et plusieurs terrains de sport liés à la future École internationale de Mondorf. Il doit en principe être achevé en 2027 ou 2028, à l’issue de quatre années de travaux.

Le site abritera également le siège de la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL). Le futur complexe – d’une surface brute totale de 26 200 m², plus d’une fois et demie celle du Stade de Luxembourg - pourra accueillir 4 000 personnes et trois disciplines principales: le cyclisme, la natation et des activités en salle.