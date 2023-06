Détente au Luxembourg: Mondorf-les-Bains s'offre une cure de jouvence

Unique au Grand-Duché, le domaine thermal de Mondorf-les-Bains attire chaque année quelque 350 000 visiteurs et curistes en provenance du Grand-Duché et des pays voisins, qui viennent profiter des nombreux bienfaits de son eau chaude (36°C), reconnus depuis… 1847. Une vaste palette de soins de détente et de beauté sont proposés (massages, bains, enveloppements, luminothérapie,…), alors que des cures thermales de 21 jours permettent de soulager les patients dans de nombreux domaines: rhumatismes & rééducation, obésité, sphère ORL, foie et voies digestives, etc.

Le complexe abrite également des espaces de wellness et de fitness avec piscine intérieure et extérieure d’eau thermale à 36°C, un grand espace vert entourant deux piscines extérieures d’eau douce à 28°C. Une douzaine de saunas sont répartis dans le domaine, avec un programme d’Aufguss (entrée en scène d’un professionnel spécialisé dans le rituel du sauna), des hammams et d’autres loisirs balnéaires. Une quinzaine de cours collectifs assurés par une équipe de coachs sportifs spécialisés complètent la gamme d’appareils de fitness sur un espace de 1 800 m².

Les travaux dureront de cinq à sept ans

Deux hôtels se sont implantés en 1988 au cœur du parc arboré de plus de 45 ha, des restaurants et des salles réservées aux événements privés (anniversaires, mariages…) ou professionnels (séminaires, conférences, formations…), pour étoffer l’offre et décupler l’attractivité du domaine. 327 personnes travaillaient sur le site en 2022, qui a connu des difficultés financières en 2020 (déficit de 4,47 millions d’euros) en raison de la pandémie de Covid-19.

Des travaux de plus de 140 millions d’euros, financés par l’État, ont été décidés en 2019 pour rénover une partie des installations, soit le plus gros investissement de ces trente dernières années. Un nouveau bâtiment sera construit pour les traitements liés aux cures pendant la phase de chantier et accueillera à terme 35 chambres d’hôtel, un centre médical et des locaux techniques.

La piscine utilisée pour les soins de rééducation sera agrandie de 40 m². Au total, 8 500 m² supplémentaires seront aménagés, faisant passer la surface du complexe à 54 200 m². Ces travaux de grande ampleur commenceront courant 2024 et devraient durer entre cinq et sept années, sans perturber la bonne marche de l’établissement.

Quel sera le coût de la rénovation?

L’espace «wellness» s’invite à la piscine