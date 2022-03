Ample rétrospective : Monet au Grand Palais, pour la première fois depuis 30 ans

Ample comme un fleuve, la rétrospective consacrée au peintre Claude Monet (1840-1926) au Grand Palais à Paris déroule avec fluidité soixante ans d'un travail sans relâche pour capter la nature, l'eau et surtout la lumière.

A partir de mercredi et jusqu'au 24 janvier, le public va pouvoir admirer 170 toiles du grand maître impressionniste, provenant du musée d'Orsay pour une cinquantaine d'entre elles et pour le reste de musées étrangers et de collections privées. Cela faisait trente ans que Paris n'avait pas consacré une rétrospective à ce géant de la peinture, qui attire les foules dans le monde entier. La dernière avait eu lieu en 1980, également au Grand Palais.