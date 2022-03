Tennis : Monfils lance le France-Allemagne

Gaël Monfils et Philipp Kohlschreiber joueront le premier simple du premier tour de la Coupe Davis qui opposera la France à l’Allemagne de vendredi à dimanche, à Toulon. La rencontre débutera à 13h. Elle sera suivie par le deuxième simple entre Jo-Wilfried Tsonga et l’Allemand Benjamin Becker. Samedi, le double opposera Julien Benneteau et Michaël Llodra aux Allemands Philipp Kohlschreiber et Christopher Kas à partir de 15h.