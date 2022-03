Monica ne veut pas être Carla

Endemol a proposé à l’Italienne Monica Bellucci d’incarner la nouvelle Première dame de France dans des téléfilms. Pas question a répondu la femme de Vincent Cassel.

La société de production Endemol veut produire deux téléfilms tirés de livres parus sur la rencontre et le mariage de Carla Bruni et Nicolas Sakozy. Elle a immédiatement pensé à l’Italienne la plus célèbre du monde. Mais la bellissima Monica Bellucci a refusé catégoriquement.