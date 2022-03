Monica, Rachel & Co sur grand écran?

Inspiré par le succès de l’adaptation de «Sex and the city» au cinéma, des studios seraient prêts à payer une fortune les acteurs de «Friends» pour les réunir dans les salles obscures à l’horizon 2011.

Qui a oublié les mimiques de Chandler, les obsessions de Monica ou les blagues graveleuses de Joey? Les six amis se sont séparés en 2004 après 10 ans de tournage et 10 saisons bien remplies. Chacun ayant envie de voler de ses propres ailes et d’exister de façon individuelle.

Avec la réussite à la clé pour Jennifer Aniston ou dans une autre mesure David Schwimmer alias Ross qui a démarré une jolie carrière au théâtre. Ou la traversée du désert pour Courteney Cox (Monica) ou même Matthew Perry qui n’a joué que quelques rôles au cinéma (notamment aux côté de Bruce Willis dans «Mon voisin le tueur 1 et 2»).

Les comédiens plutôt d'accord

Mais au final, une source proche de l’équipe confie à News of the World, «les acteurs n’ont pas explosé comme on aurait pu s’y attendre après la fin de la série» et le film serait un bon moyen pour ces quadras de redonner un second souffle à leur carrière. Jennifer Aniston (40 ans), Courteney Cox (45 ans), Lisa Kudrow (46 ans), Matt LeBlanc (42 ans), Matthew Perry (40 ans), David Schwimmer (42 ans) seraient «très chauds» selon James Michael Tyler alias Gunther, amoureux transi de Rachel qui jouait un des serveurs du Central Perk.

Une idée d’adaptation sans doute poussée par le succès de la bande à Sarah Jessica Parker sur grand écran. Le film «Sex and the city» a rapporté plus de 400 millions de dollars.

Mais Lisa Kudrow alias Phoebe prévient: «Ça serait vraiment sympa de tous se retrouver mais notre show n’est pas comparable à celui de ‘Sex and the city’, nous jouions en face d’un vrai public, c’est un sentiment complètement différent».