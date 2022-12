Nageuse luxembourgeoise : Monique Olivier prend sa retraite des bassins

«Un exemple pour nos plus jeunes nageurs»

En 2014, elle avait notamment pris la 4e place des championnats d’Europe juniors sur le 1500 m nage libre avant de se hisser à la 9e place des Jeux olympiques de la Jeunesse la même année. Si elle n’a jamais participé à des JO, elle s’est distingué chez les seniors aux championnats du monde en prenant notamment une 19e place sur le 1500 m nage libre à Kazan (Russie) en 2015 et en terminant 22e du 400 m nage libre aux Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud) en 2019. Aux championnats d’Europe, elle avait pris la 13e place du 400 m nage libre en 2021 à Budapest (Hongrie) et totalise 8 médailles d'argent et 5 de bronze aux Jeux des Petits États d'Europe.

«La FLNS et le monde sportif lui sont reconnaissant pour son énergie, sa bonne humeur et sa constance au plus haut niveau. Sa rigueur et son abnégation au travail en font un exemple pour nos plus jeunes nageurs», a souligné la Fédération luxembourgeoise de natation et de secourisme (FLNS) dans un communiqué.