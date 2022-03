Australie : Montée des eaux et violents orages, la météo ne s’améliore pas à l’est du pays

Les villes australiennes dévastées la semaine dernière par des inondations meurtrières se préparaient à faire face à de nouvelles intempéries.

Une soudaine montée des eaux est attendue à Brisbane où vivent 2,6 millions de personnes. De fortes pluies, de gros grêlons et des vents violents doivent également balayer l’État de Nouvelle-Galles du Sud, plus au sud, et notamment la ville de Lismore, qui a enregistré la semaine dernière des inondations record, contraignant les secours à évacuer les habitants bloqués sur leurs toits.

5 000 soldats sur le terrain

L’Australie a été durement touchée ces dernières années par le changement climatique: les sécheresses, les feux de brousse meurtriers et les inondations y sont de plus en plus fréquents et intenses.