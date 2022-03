Montée en force des fonds

Les fonds souverains pourraient détenir ensemble plus de 5% du capital des plus grands groupes mondiaux et leur désir de diversifier leurs actifs dans les actions pourrait entraîner une hausse des rendements des emprunts d’État, notamment américains, selon une étude de la banque State Street.

Ces fonds détenus par des gouvernements, principalement des pays du Golfe et pays émergents, détiennent déjà près de 3000 milliards de dollars d’actifs.