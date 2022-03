Après le Luxembourg : Moody's menace aussi la note du FESF

L'agence de notation financière Moody's a abaissé mardi de «stable» à «négative» la perspective du Fonds européen de stabilité financière (FESF).

Cette réévaluation «suit les récents changements de perspectives opérés par Moody's sur les notes d'États de la zone euro qui sont des garants du FESF», a expliqué dans un communiqué l'agence. Lundi, Moody's avait abaissé de «stable à négative» la perspective de l'Allemagne mais également des Pays-Bas et du Luxembourg en raison de «l'incertitude croissante» dans la zone euro et de la «forte probabilité» que des nouvelles aides aux pays en difficulté s'avèrent nécessaires.

Dans son communiqué mardi, l'agence a indiqué qu'elle maintenait pour le moment son triple A au FESF, la meilleure note possible, estimant que le Fonds continuait de bénéficier de «la garantie pleine et entière» des États économiquement solides de la zone euro. Mais elle a toutefois prévenu qu'un abaissement de la note du Fonds était de «plus en plus probable» dans les 12 à 18 prochains mois, notamment si ses principaux contributeurs, dont la France, se voyaient retirer leur triple A.