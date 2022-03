Aux Etats-Unis – Moody's veut abaisser la note de 4 grandes banques

Aux États-Unis : Moody's veut abaisser la note de 4 grandes banques

La note de quatre des plus grandes banques américaines pourrait baisser en raison d'un moindre soutien financier attendu de la part du gouvernement des États-Unis, à l'avenir.

JPMorgan Chase, première banque américaine en termes d'actifs, dont la principale note se situe actuellement à A2, pourrait ainsi voir sa note abaissée à moyen terme. AFP/Spencer Platt

Moody's «examine les notes de créances prioritaires et subordonnées des holdings des six plus grandes banques américaines, alors qu'elle envisage de réduire ses hypothèses de soutien gouvernemental» en cas de crise financière, explique l'agence dans son communiqué. JPMorgan Chase, première banque américaine en termes d'actifs, dont la principale note se situe actuellement à A2, Wells Fargo (également notée A2), ainsi que les banques d'affaires Goldman Sachs (A3) et Morgan Stanley (Baa1) pourraient ainsi voir leur note abaissée à moyen terme.

Bank of America (Baa2), deuxième banque américaine, et Citigroup (Baa2) font également l'objet d'un examen de la part de Moody's. Mais l'agence ne présage pas de la direction d'une éventuelle modification de leurs notes, car ces deux notes étaient auparavant sous étude pour un possible relèvement. Bank of New York Mellon et State Street, dont les notes étaient préalablement examinées en vue d'un abaissement, sont également à nouveau examinées à la lumière d'une possible diminution du soutien gouvernemental.

«Alors que les mesures gouvernementales autour des banques américaines évoluent, Moody's va estimer l'impact de forces opposées sur les détenteurs d'obligations des holdings bancaires, si elles se trouvaient sous pression financière», souligne le communiqué. Le premier facteur est «une baisse du soutien (gouvernemental) qui pourrait se traduire par une plus forte possibilité de défaut», le second étant «le potentiel pour un démembrement plus ordonné» en cas de faillite ainsi que des niveaux de capitaux exigés plus élevés.