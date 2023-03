Emploi au Luxembourg: Moovijob permettra «d’aller à la rencontre du public»

«Nous sommes en train de renforcer nos équipes. Or, recruter au Luxembourg est devenu un peu plus compliqué», explique Geoffrey Debertry, directeur des ressources humaines chez Bamolux. L’entreprise spécialisée dans l’aménagement intérieur et la menuiserie va participer pour la première fois au salon Moovijob, à partir de vendredi prochain.