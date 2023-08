Les «mauvais» signes de l'économie luxembourgeoise

«À l’entrée de l’été, le moral des entreprises non financières tend à se replier. Ce mouvement se constate à la fois au Luxembourg et dans l’ensemble de la zone euro (…) Néanmoins, l’ampleur du repli est relativement plus importante au Luxembourg, en particulier pour les entreprises de l’industrie et de la construction», écrit le Statec.

Le secteur immobilier à la peine

Le Luxembourg affiche le plus fort recul des prix de vente des logements de la zone euro (-4.1% sur un trimestre). Considérant les prix élevés de l'immobilier au Grand-Duché, cette diminution pourrait apparaître comme salvatrice mais elle s'accompagne surtout d'une chute des transactions (- 50% sur un an début 2023).

Inflation limitée

Pour ce qui est des prix, le constat est plus partagé avec une inflation plus limitée (+3,2% sur un an), une baisse des prix de l'énergie et moins de pression sur les prix alimentaires. Mais cette dernière éclaircie pourrait ne pas durer en raison de la perturbation de l'agriculture mondiale suite aux fortes chaleurs et au phénomène climatique El Niño, mais également à cause des tensions géopolitiques. Il faut également s'attendre à une hausse des prix des services au Grand-Duché.