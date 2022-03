Morales rassemble ses troupes

Des milliers de paysans, partisans du président bolivien se préparaient mardi à marcher vers Santa Cruz, moteur économique du pays et bastion du gouverneur de droite Ruben Costas.

Par cette marche, les paysans veulent faire pression sur l'opposition de droite afin qu'elle signe un accord avec le gouvernement. Les manifestants, entre 15 000 et 20 000, selon les dirigeants syndicaux, se trouvaient dans des villages situés entre 30 et 80 km de Santa Cruz (est), la ville la plus riche du pays andin.

Les paysans cherchent à faire pression sur quatre gouverneurs opposants au président Morales alors que se déroulent d'importantes négociations à Cochabamba (centre) pour arriver à un accord national et sortir le pays le plus pauvre d'Amérique du sud de la grave crise politico-sociale qu'il traverse.

«Nous n'avons pas encore commencé notre marche (sur Santa Cruz), on va voir quand nous allons commencer», a indiqué le dirigeant rural Fidel Surco, qui a ajouté que des consultations étaient en cours entre syndicats paysans et planteurs de coca, tous favorables au président Morales.

La chaîne de télévision privée ATB a diffusé des images d'indigènes avec des armes à feu et d'autres avec des lances et des bâtons. «Ce sont de vieilles carabines qui l'on utilise pour chasser les animaux et les oiseaux», a déclaré M. Surco, qui est aussi un des dirigeants du MAS (Mouvement vers le socialisme), le parti soutenant le gouvernement. Selon lui, la marche «sera pacifique et sans provocations».